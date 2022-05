Me peame rääkima robotite surmast ja armastusest

Esimese hooajaga võrreldes (18 jagu) on kolmas kaks korda lühem (vaid üheksa osa). Tagasi on ka tõmmatud lihaliku seksi kujutamisega. Vägivalda on jälle kõvasti, aga animatsioon ongi niisugune žanr, kus saame kujutada asju, mida näitlejatega teha ei saa või kui saaks, oleks tulemus liiga võigas.