Nile Rodgers – muusikamaailma hall kardinal

Muusikamaailmas pikalt tegutsenud Rodgers on tänaseks saavutanud legendi staatuse. «Tänane maailm on minu jaoks kummaline, me ripume reaalsuse küljes kümne küünega... Kuidas me siia jõudsime? Üks asi, mis on aga kuradi kindel, on see, et me vajame jätkuvalt muusikat,» on Rodgers öelnud. Ta kannab sageli kaubamärgiks saanud baretti ning kõrvades suuri ümmargusi kõrvarõngaid, kaela ehtimas raske hõbekett. On raske uskuda, et vitaalne mees tähistab sel sügisel juba 70. juubelit, kuid just nii see on.

Nile Rodgers sündis 19. septembril 1952 New Yorkis. Tema ema oli sel hetkel vaid 14-aastane ning tema isa Nile Rodgers Sr osales poisi elus vähe. Ometi sai ta just sealt kaasa sünnipärase rütmitunnetuse – Nile Rodgers Sr oli rändmuusikust trummar, kes armastas eelkõige afrokuuba rütme. Paraku sattusid noore Nile’i ema ja kasuisa heroiini küüsi ning poiss oli vaid 13, kui hakkas ka ise ohtlikku mõnuainet tarvitama.

Omamoodi päästepaadiks kujunes just muusika. «Mu varaseimad kangelased olid muusikud ja heliloojad, nii et ma unistasin, et olen üks neist,» on Nile rääkinud. «Mu eluunistuseks väikse poisina oli mängida sümfooniaorkestris.» Rodgers õppis juba noorena mängima kitarri, flööti ja klarnetit. Ta lõi kaasa paljudes bändides, mis keskendusid aafrika, pärsia, ladina ja jazzirütmidele.

Õige pea leidis ta muusikalise kodu bändis, millele sai 1977. aastal nimeks Chic. Esimeseks suureks hitiks kujunes «Dance, Dance, Dance», sellele järgnes kiirelt plaadileping ning hitte langes küllusesarvest: «Le Freak», «I Want Your Love», «Everybody Dance», «My Forbidden Lover» ja «Good Times». Neist enamik on jäänud popi-, disko- ja funkiklassikasse tänase päevani.

Just tänu Chici suurele edule avanesid Nile Rodgersi ees ka produktsiooniväravad ning algas tema tee kümnete staaride kõrval, kellega koostöös on sündinud palju surematuid hitte.

Muusikamaailma hall kardinal

Esimene koosseis, kelle Rodgers plaadifirma lahkel loal produtseerimiseks valis, oli Sister Sledge. Nende 1979. aasta album «We Are Family» samanimelise hitiga oli just Rodgersi arranžeeritud ning albumi nimilugu püsis edetabelites mitu aastat. Seejuures valis USA kongressi raamatukogu selle üheks looks, mille igavesti oma kogudes säilitada.

1980ndate alguseks oli Chic tegutsemise lõpetanud, Rodgersi uimastitarbimine, aga ka muusikalooming saanud sisse suure hoo. Diana Rossi album «Diana» sai tunda Rodgersi kuldset kätt ning sealt tulid sellised singlid nagu «Upside Down» ja «I’m Coming Out».

Järgnes üks kahe muusiku kõige märgilisemaid kohtumisi. Nile on meenutanud, et esimest korda, kui ta sai tuttavaks David Bowiega, rääkisid nad jazz-muusikast. «Ma olin hämmastunud tema teadmistest,» meenutas Nile. «Ka mina avaldasin talle muljet. Ta ei teadnud, et ma olen selline jazz-fanaatik ning see ilmselt meid omavahel igaveseks siduski. Teatud tasandil olime hingesugulased.»