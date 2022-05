Laupäeval kuulutati välja 75. Cannes’i filmifestivali võitjad. Peaauhinna Kuldse Palmioksa andis žürii Rootsi režissöörile Ruben Östlundile filmi «Triangle of Sadness» («Kurbuse kolmnurk») eest. See on Östlundi teine Kuldne Palmioks, esimese sai ta filmi «Ruut» eest 2017. aastal.