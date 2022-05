INTERVJUU ⟩ Viiulistaar Daniel Hope: enne kui asjad paremaks saavad minna, lähevad need veel palju hullemaks

Daniel Hope on viiuldaja. Seda vast kõigepealt.

Tema kohta on öeldud ka kirglik kaasaegse muusika eestkõneleja. Ta on teinud koostööd Sofia Gubaidulina, Max Richteri, Krzysztof Penderecki ja teistega. Ühtlasi on ta keegi, kes proovib tekitada klassikalise muusika suhtlust mitteklassikalisega. Tema 2017. aastal ilmunud Vivaldi-plaadil «For Seasons» sai «Nelja aastaaja» kõrval interpreteeritud kasvõi Aphex Twini.