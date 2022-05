Viljandis kõlavad Pärimusmuusika Aida trepil muusikalised tervitused

«Suvel on Viljandit külastamas suur hulk turiste ja peamine koht, kuhu tullakse, on kindlasti lossimäed. Kuna siin asub ka meie kodu ehk Pärimusmuusika Ait, siis tahame muuta külaliste kogemuse veelgi erilisemaks, tervitades neid pärimusmuusikaga,» selgitas Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Tarmo Noormaa.

Perioodil 13. juuni - 27. juuli annab muusikaline tervitus stardi ka Viljandi Linnavalitsuse korraldatud tasuta giidituuridele linnas. Sellel ajavahemikul algavad giidituurid aida eest koos muusiku tervitusega. Ka giidituurid, nii nagu pärimusmuusiku tervituski, on tasuta sündmused.

Viljandi linnapea Madis Timpsoni sõnul on «Pärimusmuusik aidatrepil» tore algatus ja sobib Viljandisse valatult. «Kus mujal siis veel lauluga linna saabuvaid külalisi tervitada, kui mitte meie kodulinnas! Veel suurem heameel on mul sellest, et kaks vahvat algatust omavahel põimuvad ja 13. juunist linnas käivituvad kogukonna giididega ekskursioonid algavad aida eest laulu saatel. Sellist teist turismitoodet pole kusagil mujal,» ütles linnapea.