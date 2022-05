Varalahkunud David Bowiest valmis vapustav dokumentaal

Cannes'i filmifestivalil esilinastus režissöör Brett Morgeni dokumentaalfilm «Moonage Daydream», mis portreteerib varalahkunud muusikut David Bowiet. Brett Morgen on varasemalt teinud dokumentaale nii Kurt Cobainist («Cobain: Montage of Heck») kui The Rolling Stonesist («Crossfire Hurricane»).