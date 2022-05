Eesti näitlejanna seiklused Cannes’i filmifestivali tagatubades

Sellel aastal tähistati Cannes’i filmifestivali 75. sünnipäeva, just nii kaua on maailmakuulus A-klassi filmifestival andnud välja oma kuulsat auhinda Kuldset Palmioksa. Kohal olid staarid Sharon Stone, Tom Hanks, Julia Roberts, Eva Longoria, Ricky Martin, Shakira ja elutöö Kuldse Palmioksaga pärjati Tom Cruise, kes käis viimati festivalil täpselt 30 aastat tagasi. Cruise’i vastuvõtt, kes saabus Cannes’i helikopteriga, kujunes sedavõrd eriliseks, et taevas lendasid Prantsuse lipuvärve tegevad hävituslennukid, nii et isegi need inimesed, kes teda kõrvetava päikese käes üle kümne tunni oodanud ei olnud, said aimu, et toimub midagi erakordset.

Mis toimub aga aedade, plankude ja turvameeste seljataga? Seda läksingi uurima, saades akrediteeringu Eesti Filmi Instituudilt. Cannes’is toimub korraga kaks olulist sündmust: filmifestival ja filmiturg. Festivalil saab vastava passiga filmidele pileteid hankida ja kui kell 7 hommikul üles tõusta, saab hea õnne ja kiirete näppude korral pileti ka esilinastustele ehk premiere’idele.

On tavalisemaid esilinastusi, mille vastu meedia eriti huvi ei tunne: ei näe seal paparatsosid, punast vaipa ega ka fännide horde. Need toimuvad Cannes’i linna kinodes, kuhu rahvast lubatakse ka vabamas riietuses. Kõige populaarsemad on aga esilinastused, mis toimuvad festivalide ja kongresside palee peasaalis, kus on punane vaip ja kohale tulevad nii staarid kui ka filmis kaasa tegevad näitlejad.