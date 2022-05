Sveta Baaris esineb black metali suurkuju Imperial Triumphant

Imperial Triumphant alustas ametlikult tegevust pärast 2012. aastal ilmunud albumit «Abominamentvm», kuigi bänd loodi juba aastal 2005 New Yorgis Zachary Ilya Ezrini eestvedamisel. Sellest saati on bändi muusikaline ja lüüriline suund olnud pidevas muutumises.

Bändi teine album «Abyssal Gods» ilmus 2015. aasta märtsis, mille kohta kirjutab Austin Weber meediaportaalist No Clean Singing: ««Abyssal Gods» on läbinisti ülbe jumalateotus, mis sisaldab rohkem meeldejäävaid hetki, kui paljude bändide albumitel nende karjääri jooksul kokku koguneb. Imperial Triumphant ei ole mitte ainult üks USA kõige väljapaistvamatest praegu tegutsevatest black metal bändidest, vaid nad on olulised ka black metali tuleviku jaoks.»