Maailm vajab pidevalt päästmist maailmapäästjate käest!

Naksitralle võib pidada frantsiisiks, mille väljalüps – pardon selle agraarmajandusliku oskussõna pärast! – on olnud algusest peale väga hea. Kirjanik Eno Raud ja kunstnik Edgar Valter tegid nende kolme karakteri ainetel neli lasteraamatut (1972, 1975, 1979 ja 1982), režissöör Avo Paistik kolm joonisfilmi (1984, 1987 ja 1990). Ühtlasi on Eesti teatrites valminud samal teemal lugematu hulk draamalavastusi. Reedel esietendus Estonias täispikk ooper, mille helilooja on Tõnis Kaumann ning libretist ja lavastaja Vahur Keller.

Mida arvata Naksitrallide järjekordsest tulemisest? Tegu on kindlasti mänguga, mis väärib rahvusooperi suurt saali. Samas andkem ettevõtmisele au: seda on küll lihtne turundada, kuid samas pole siin kerge kunstiliselt õnnestuda, sest igaühel meist on kujutlustes omad Naksitrallid, mis enamasti lapsepõlvenostalgiast idealiseeritud ning väga eelnimetatud raamatute ja neist kahe esimese ainetel valminud joonisfilmide nägu. Ja pettumus on teadagi kõrgete ootuste lähisugulane...