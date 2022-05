Eestis esineb vanamuusika tippansambel Šveitsist

Le Miroir de Musique on ansambel, mis on pühendunud hiliskeskaja ja renessansi muusikale alates trubaduuride kuldajast kuni 16. sajandi humanistlike liikumisteni. Ansambli kunstiline juht Baptiste Romain on liitnud uue põlvkonna kõige viljakamad varajase muusika esitajad, kellest enamik on lõpetanud Schola Cantorum Basiliensise. Baptiste Romain’i sõnul on Muusikapeegli kujund laenatud Jacques de Liège’i traktaadist (Speculum Musicae), mis peegeldab ansambli eesmärki maalida elav pilt keskaegsest ja renessanssmuusikast, jäädes truuks algallikatele.