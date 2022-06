Jüri Reinvere orkestriteosed kõlasid Ameerikas ja Saksamaal

Clevelandi sümfooniaorkester on Ameerika parimaid orkestreid kõrvuti New Yorgi Filharmoonikute ning Bostoni sümfooniaorkestriga, mille peadirigent on Reinverega samuti koostööd teinud Andris Nelsons. Austria tippdirigent Franz Welser-Möst on Clevelandi orkestri tõstnud väga kõrgele tasemele. Reinvere teose ettekanne 27. mail täissaalile möödus väga edukalt.