Lastekaitsepäeval avatud fotograafianäitus süveneb lapsepõlve

Näitus puudutab kõiki lapsepõlve olulisi osi, nagu perekond, vanemate ja laste suhted, mäng ja töö, sõbrad, avastamisrõõm, hirmud ja mured, täiskasvanuks saamine jne. Kõikjalt jääb aga kõlama ja käib läbi lootuse motiiv, sest võib küll kõlada klišeena – lapsed on meie lootus –, kuid nendel fotodel kujutatud järelkasvu vaadates jääb just see käibefraas kandma. Valikus ei puudu situatsioonikoomika, humoorikad killud ja lapselik nali.