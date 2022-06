Scorpions kaotas oma hittlaulu «Wind of Change» sõnadest viited Venemaale

Saksa bändi Scorpions 1991. aastal ilmunud maailmakuulus laul «Wind of Change» algab sõnadega, mis viitavad Moskva jõele ja Gorki pargile. Scorpionsi laulja on nüüd teatanud, et muutis laulu sõnu, sest ei tahtnud oma ballaadis enam romantiseerida Venemaad, vahendab The Guardian.