99 haigust sarapuuvihaga ehk vaimude väljaajamine KUMUs

Lembit Sarapuu on justkui välja astunud Graham Hancocki, Brian C. Muraresku või Terence McKenna võlumaailmadest, kus lehvib mingi kihilise ajatuse ja isevärkliku napaka psühhedeelse sõpruse vaim.

Ja mitte lihtsalt välja astunud, vaid välja astunud tohutu hulga nodiga. «Sellist nodi juba teistel pole!» Jesss! Sarapuu nodi on nii unikaalne, et kuku või pikali! See paistab pärinevat feno-, geno-, skiso-, arhe- ja metatüüplate prügikastidest ja hämaratest solgiaukudest, kus seitsmepäevane jogurt on segamini rõvedate hallitanud šampinjonidega, vaakumpakendis Edam-juustude, kräsupea-kookide, mädaneva kala ja üleküpsenud tomatitega. Vanameistri dumpster diving ei arvesta üldse mingite sündsuse ja normcore piiridega, tegelikult pole kunagi arvestanudki. Juba 90 aastat! Tehke järele! Fanaatilised hügieenikud nõuaksid kohest sanitaarpäeva. KUMUs, nüüd ja kohe.