Kodumaine film pääses Palm Springsi filmifestivali võistlusprogrammi

28. korda toimuv Põhja-Ameerika olulisim lühifilmide festival toimub sel aastal 21.-27. juunini. ShortFest on olnud hüppelauaks mitmetele Oscari ja Bafta auhindadele nomineeritud filmidele. Festivalil on 51 kureeritud programmi, milles esitletakse 300 filmi, sealhulgas on kavas 38 maailma esilinastust, 17 rahvusvahelist esilinastust, 35 Põhja-Ameerika esilinastust ja 18 USA esilinastust. ShortFestile esitati sel aastal üle 5800 lühifilmi 134 riigist.

Filmis «Kallid reisijad» on Madli Lääne ühendanud inimeste üksinduse, igatsuse, hirmud ja ihad koreograafilis-visuaalseks teoseks, omamoodi hümniks lähedusevajadusele. Kõigile tuttav olukord - juhuslikud füüsilised kokkupuuted ühistranspordis, võõrad inimesed, võõraks jäänud inimesed, kõik omal viisil inimlikku kontakti otsimas.

Režissöör Madli Lääne: «Filmi idee sündis liinibussis, kus üks vanem proua nihutas käsipuul oma käe vastu minu kätt, ka pärast seda, kui käe eest ära tõstnud olin. Soovin filmiga edasi anda sarnast füüsilist kogemust, kus esialgu on puudutust ebamugavam vaadata-kogeda, kuid filmi lõpuks on vaatajal endal soov füüsilise läheduse järele. Olen õnnelik, et film esilinastub kinos, mitte veebis, ning populaarsel festivalil, kus filmi on võimalik kogeda koos teistega.»

Filmi idee autor, stsenarist ja režissöör on Madli Lääne, operaator Heiko Sikka, kunstnik Freda Purik, monteerijad Emeri Abel ja Kaupo Muuli, kostüümikunstnik Liis Plato, helilooja Patrick McGinley, helirežissöör Markus Andreas, filmile on koreograafia loonud Renate Keerd. Filmi tootja on Stellar Film ning produtsendid Johanna Maria Paulson ja Evelin Penttilä.

Filmis teevad rollid Maie Jaanikivi, Karina Želenko, Helen Sootna, Dimitry Darling, Eduard Iganus, Emily Blasen, Jaan Kuusemets, Sandra Lange ja Maarja Eliisabet Roosalu, kes oma tavaelus igapäevaselt filminäitlejatena ei tegutse.

«Selle filmi puhul kõige inspireerivam oligi castingu-protsess ja koostöö näitlejatega. Tuua neid, aga eelkõige ka ennast mugavustsoonist välja ning otsida tähendust füüsilisele lähedusele ja miks meil inimestena seda vaja on,» lisab režissöör Madli Lääne.

«Kallid reisijad» on Madli Lääne kolmas film, mis linastub ShortFestil. Varasemalt on seal dokumentaalfilmide programmis võistelnud «ABC» (2012) ja linastunud «Kolm päeva augustis» (2018).