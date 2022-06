Viiulivirtuoos Kolja Blacher naaseb solisti ja dirigendina Tallinna Kammerorkestri ette

Viini klassikud nagu Beethoven ning kaasaegne muusika on talle eriti meelepärased, ja nii tõotab Kolja Blacheri taaskohtumine Tallinna Kammerorkestriga kujuneda järjekordseks suureks muusikaelamuseks. Kontserdikavas on maailmaklassika – Prokofjevi Viiulikontsert nr 2 g-moll ja särav Beethoveni Sümfoonia nr 6 «Pastoraalne».

Kolja Blacher on tähelepanuväärse karjääriga viiulivirtuoos. Ta on õppinud New Yorgi mainekas Juilliardi muusikakoolis Dorothy DeLay ja Salzburgis Sándor Véghi juhendamisel. Ta oli Berliini Filharmoonikute kontsertmeister aastatel 1993–1999 ning ta on teinud koostööd paljude nimekate orkestritega, teiste hulgas Müncheni Filharmoonikute, NRD Sümfooniaorkestri, Leipzigi Gewandhaus-orkestri, Orchestra di Santa Cecilia ja Baltimore’i Sümfooniaorkestriga. Ta on töötanud koos nimekate dirigentidega nagu Kirill Petrenko, Vladimir Jurowski, Dmitri Kitajenko, Mariss Jansons, Matthias Pintscher, Markus Stenz, Simone Young ja Asher Fisch.