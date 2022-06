«Suvitajad»: meloodiline tšill ja grill võsas

Ent tegu on hoopistükkis Maksim Gorki siinmail üpris tundmatu näidendiga. «Suvitajaid» on varem mängitud üksnes 1977. aastal, ka siis Pärnus. Nii võib olla Endla saalis vaatajaid, kellele meenuvad Aarne Üksküla Bassov, Tiia Kriisa Julia Filippovna jt. Tookord tegutses laval seitseteist inimest, nüüd on suvitajaid neliteist. Ent Gorki on oma stseenidesse kirjutanud kogunisti kakskümmend kuus persooni! Vihmar kärpis välja öövahid, toatüdruku ja kaheksa näitekunsti harrastajat. Nood ongi üleliigsed, kuna elunäitlemise kunsti harrastavad laval kirglikult kõik. Kärpesse on läinud ka üliõpilane Zimin, Sonja satelliit.