Heardi ja Deppi kohtuasi sai hirmutava lõpu

Näitlejad Johnny Depp ja Amber Heard olid abielus üürikest aega aastail 2015–2017, kuid läksid suure tüliga ja avalikult lahku, kui Heard ütles abielulahutushagis, mis poolte kokkuleppel lõpuks kohtuväliselt lahendati, et lahutuse põhjuseks on, et Depp lõi teda korduvalt ning vägivald oli põhjustatud Deppi sagedasest alkoholi ja narkootikumide kuritarvitamisest.