Rulahullud tüdrukud möllavad tänavatel

Dokumentaaliga «The Wolfpack» tuntuks saanud lavastaja Crystal Moselle’i «Skate Kitchen» on vabameelne mängufilm New Yorgi tänavad vallutanud rulatüdrukutest. «Skate Kitcheni» teeb eriliseks autentsus, sest filmi kahurväe moodustab reaalne rulatiim Skate Kit­chen, kes võtab oma tiiva alla noore Camille’i (Rachelle Vinberg).

«Skate Kitchenit» ühegi eelteadmiseta vaatama hakates võikski uskuda, et tegu on dokumentaalfilmiga omapärasest subkultuurist, mille õitsengut saab suviti näha suurlinna rulaparkides. Mingit filtrit siin ei ole: film näitab ratastel veerevate noorte toimetamisi nii elutruult kui võimalik, ilma nii-öelda kellade ja viledeta. Valgust toob suvepäike, trikke teevad ehtsad rulatajad, kaameratöö on elavalt liikuv ning dialoogi ilmestab noorte teravmeelne släng, mis koos rularataste mürinaga täidab New Yorgi rulaparke.