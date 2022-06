Enam veidramaks asjad minna ei saa… või siiski?

Äsja suurest tragöödiast taastunud ning keskkooliteed alustanud Eleven, Max, Lucas, Dustin, Will ja Mike saavad uue kooliastmega kaasnevaid kasvuvalusid nautida vaid üürikese aja, enne kui Upside Down ennast taas uue koletisega meenutab. Veidrad ja õõvastavad mõrvad väikeses Hawkinsi linnakeses panevad inimesed taas hirmust kihelema ning ohvrite lähedased peavad süüdlasteks kohaliku keskkooli «DnD»-klubi, keda arvatakse olevat seotud satanistlike sektidega. Peategelaste mängurõõm asendub surmahirmuga ning see juhatab sisse uue peatüki jagu veidraid asju.

Neljanda hooaja tegevuspaigad ja loojutustamine on mitmekülgne ning jätkab sealt, kus eelmine hooaeg lõppes. Kohtume tegelastega nii Hawkinsis, Upside Downis kui ka Kamtšatka vangilaagris. Just viimane on koht, kus venelased Jim Hopperit pärast ebaõnnestunud missiooni vangis hoiavad. Samal ajal on Joyce koos Eleveni ja teiste noortega elanud teadmisega, et ei näe Hopperit enam iial. Salapärane saadetis Nõukogude Liidust muudab aga kõike – Joyce võtab taas kontakti vene keelt kõneleva ja natuke kentsaka olemisega Murrayga, et alustada missiooni Hopperi päästmiseks.