Hea elu hädad

Mida võiks üks kultuuriajakirjanik muud soovitada kui raamatuid kultuurist. Viimane tuleb kirjutada suure tähega, sest võtsin ette ja lugesin jutti läbi kõik šoti kirjaniku Iain M. Banksi Kultuuri-sarja raamatud, kokku on neid kümme (kirjutatud 1987–2012). Kaugemas tulevikus on kätte jõudnud külluseajastu, inimesed on asustanud suure osa galaktikast ja ühiskonna juhtimine on usaldatud tehismõistustele. Tööd ei pea keegi tegema ja kõik mugavused on kättesaadavad.