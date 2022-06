NÄDALA PLAAT ⟩ Folk, mis pole folk

Sellest vallast on värskeim näide kevadel ilmunud, elektroonikaga vürtsitatud töötlus Viljandist alguse saanud kollektiivi Nagy Bögö palale «Erinevad maailmad», millest kumab eredalt läbi algne etnotaust. Seda pala Pihlapi debüütalbumilt «The Search for Life Within» ei leia ning samuti ei leia sealt suuremaid folgimõjusid. Need on seal siiski olemas, aga pigem elektroonilise, kohati rütmikama, kohati mahedamat sorti sordiini all. Teatavad paganlikud biidid on peidetud peenemalt, «What If» meenutab näiteks kuidagi Anne Maasiku «Rändaja õhtulaulu» kurbkaunist rahutut vaimu.