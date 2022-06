AJA AUK ⟩ Ameerika sisse minek

5. juunil saab see suurepärane loojutustaja Laurie Anderson 75. Kui keegi ütleb, et talle meeldib Laurie Anderson, on mul ikka tekkinud eelarvamus, et see inimene tõenäoliselt muusikat muusika enda pärast väga palju ei kuula. Suurema tõenäosusega on pigem kunstihuviline ja hindab-vaatab asju selle tõttu mõneti teistsuguse pilguga, võib pidada kontseptsioonifaktorit tähtsamaks mõnufaktorist, kui natuke proovida üldistada.