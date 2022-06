AK ⟩ Pensionil liidukantsleri koomilised detektiivimängud

Hoogne krimilugu saab alguse ajal, kui füüsikuharidusega Angela ja tema kvantkeemikust abikaasa Joachim (hüüdnimega Achim) on juba kuus nädalat elanud Uckermarki vallas, pidades pensionipõlve väikeses (väljamõeldud) linnakeses Klein-Freudenstadtis. Teineteist hellitavalt Puffeliks ja Puffeliineks kutsuva abielupaari sooja ja sõbralikku pereringi kuuluvad ka hiljuti varjupaigast võetud väike heledakarvaline mops Putin, kellel on aeg-ajalt probleeme majas puhtuse pidamisega, ning kahemeetrine ihukaitsja Mike, kes vohmib sisse kõik Angela tehtud magusad küpsetised maasikakookidest võikeeksideni.

Ühel jalutuskäigul «maheda maipäikese all» kohtab nelik kohalikku vabahärrat Philipp von Baugenwitzi, kes nende suureks hämminguks kannab esiisa rüütlivarustust ja ratsutab ümbruskonnas ringi musta täkuga. Hoolimata meespere vastuseisust jääb peale Angela soov minna õhtul «ratsarüütlile» kuuluvasse Baugenwitzi lossi veinipeole. Mõned tunnid hiljem leiab ta raudrüüs peoperemehe lossi veinikeldrist surnuna. Kuna Achimi rehkenduste kohaselt on tema abikaasal 81,4 protsendil juhtudest õigus, loodab Angela, et ka seekord – nimelt on naine veendunud, et tegemist on mõrva, mitte enesetapuga.