AK ⟩ Lapsed vajavad eeskätt armastust

Lähipäevist on meelde jäänud ühe targa inimese tõdemus: kus ja millal iganes sõda peetakse, peetakse seda laste vastu. Enne 24. veebruari oleks vastukaja Maia-raamatule olnud hoopis teistsugune. (Äkki seda raamatut poleks ülepea ilmunud? Paljukest meil viimasel ajal ukraina lasteraamatuid ilmunud on!?) Algklassiõpetajad tervitanuks seda kui head abilist erinevate peremudelite selgitamisel ja «kaabude» poolehoidjad puhisenuks pahaselt, et nii-öelda traditsioonilist perekonda pole domineerivale positsioonile seatud ja «propageeritud» on nende meelest valesid koosseisusid.

Eeslehel on aastal 2017 ilmunud teose autori pöördumine tänaste lugejate poole. See on terav, valus, tundeküllane ja lootusrikas. Denõssenko alustab julma statistikaga: 121 tapetud ja 186 haavatud last. See oli ametlikel andmetel 22. märtsil nii. Praeguseks on need arvud palju suuremad. Sõja tõttu oma kodust ilma jäänud ja võõrsile siirdunud laste arv pole teada.