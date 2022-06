Kerge iroonialoorina pealkirjaks «Tapeet» saanud kauamängivalt leitavad lood on valminud ligikaudu kolme aasta jooksul, ent saanud ühes Sten-Olle Moldauga Susi stuudios purki püütud möödunud suvel, meeletus juunilõpuleitsakus. Kuivõrd albumi füüsilise kujuni jõudmine võttis kesk segaseid perioode oodatust kauem, on seda uskumatum, et plaat on tõesti ilmunud ning esitluskontserdid Tartus, Viljandis ja Tallinnas koputavad peagi sealsete tuttavate paikade ustele.