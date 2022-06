Odessa Classics Tallinn näitas euroopalikku Odessat

Igal juhul oleme tänulikud iga annetatud euro eest, nii nagu ka iga ostetud pileti eest Odessa Classics Tallinn neljale kontserdile. Odessa Classics on eraalgatus, ühe perekonna poolt loodud, toetudes erasektori sponsoritele, sisuliselt üksikutele metseenidele. Odessa linn, oblast ja riigi kultuuriministeerium hüppasid paati juba siis, kui see oli sadamast merele purjetanud. Võimule meeldib olla edulugude juures, avada edukaid üritusi, stardis ollakse aga tihti üksi, koos lähemate sõpradega.

Odessa Classics Tallinn finantseeriti erasektori poolt 40 tuhande euro ulatuses, millele lisandus sõpruslinna Tallinn poolt 5000 eurot. Tänavu sügisel täitub Odessa ja Tallinna sõpruslepingu allkirjastamisest 25 aastat. Nüüd, kus Peterburi on pikaks ajaks kaardilt maas, tasub ehk osa pealinna energiast ja kultuurikoostöö vahenditest suunata Odessa peale. Kodanikuühiskond on võimas relv ja kui vaja teeme uuel aastal jälle, aga just eemalt vaadates tekitab see küsimusi, milles siis see linnade sõprus ikkagi täpsemalt seisneb.

31. maist kuni 3. juunini Eestis toimunud Odessa Classics jätkab käesoleva nädala teises pooles Thessalonikis. Nimelt luges Kreeka kultuuriminister poolteist kuud tagasi meie pressiteadet ja teatas, et Kreeka soovib samuti festivali võõrustada. Võrreldav programm, soojem ilm ja 100 protsenti Kreeka riigi rahastus. Kadedaks ei tee, sest on põhjust olla uhke Tallinnas, Laulasmaal ja Tartus nähtu ja kuuldu üle.

Viis rahastajat vastasid toetuspalvele ettepanekuga kanda kolm kuni viis korda enam, kus me sellist asja varem näinud oleme? Eesti ettevõtja on tulemas kultuuri toetamise juurde, aga teda tuleb hellalt käidelda ja usaldust ei tohi kuritarvitada. Kaks toetajat oli ka vundamendi ladumise juures 2015 aasta suvel ja nad on lähedalt näinud, kuidas see festival sündis, kasvas ja õitsele lõi.

Peale Thessaloniki kolib Odessa Classics Bonni, kus see jätkub Beethoven-House'is läbi juuli ja augusti igal teisipäeval. See kõik saab teoks festivali suure sõbra, meie avakontserdil unustamatu etteaste teinud viiulivirtuoosi Daniel Hope pingutuste kaudu. Tema reputatsioon ja mõju on kaasaegses klassikalise muusika maailmas väga suur. Hea, et nüüdsest ka meie ühise asja teenistuses.