Tartu Kunstimuuseumi näitus tutvustab Ado Vabbe mitmekülgset loometeed

«Ado Vabbe. Wunderbar»

Ado Vabbe (1892–1961) on kahtlemata üks kirkamaid tähti ja intrigeerivamaid peatükke Eesti kunstiloos. Vabbe looming ja pedagoogitöö legendaarse õppejõuna on mõjutanud mitut põlvkonda Eesti kunstnikke. Näitus tutvustab kunstniku 50-aastase loometee erinevaid perioode ja neis keskseks kujunenud motiive.

Käesolev näitus kasvas välja 2020. aastal Kumu kunstimuuseumis toimunud suurest ülevaatenäitusest. Tartule omaselt on sel näitusel eraldi esile toodud Pallase peatükk Vabbe eluloos ja seda just läbi tema õpilaste loomingu. Näitusega kaasneb rohke pildimaterjaliga põhjalik monograafiline käsitlus Ado Vabbest, mis jäi lahkunud kunstiajaloolase Tiiu Talvistu (1955–2020, töötas Tartu Kunstimuuseumis 1974–2016) viimaseks uurimustööks.

«Kujuta pilti! Illustratsioone Tartmusi kogust»

Illustratsioonidel on võime manada me silme ette terveid maailmu. Sellest hoolimata on raamatukultuuriga tihedalt seotud illustreerimiskunst paradoksaalsel kombel ühtaegu nii tuntud kui ka tundmatu. Kuid hinnatud raamatute kaante vahelt võib leida kunstiteoseid, mis väärivad ka iseseisvat tunnustust ja imetlemist. Näituse eesmärk on tõsta tähelepanu keskmesse sageli kõrvalisena käsitletav illustratsioon. Mitmekesise töödevaliku kaudu jõuavad vaatajani teosed, millest paljusid pole kunagi varem näitusel eksponeeritud.