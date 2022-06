KULTUUR ⟩ Judas Priest – 50 aastat paksu nahka

Nõnda on juhtunud, et vaatamata ustavale fännibaasile ja tegelikult ka tohutule edule, mis avaldub võrdlemisi edukates albumites, singlites, aga ka välja müüdud kontsertides, ei ole Priest kunagi hästi vastu võetud olnud. Küll on räägitud aegade algusest saati, et Judas Priest jäi hiljaks, ujus vastuvoolu ja sai seetõttu omal ajal peaaegu teenimatult muusikakriitikutelt materdada. Seetõttu üheks ­tuntuimaks ühetärnibändiks kujunenud ­Judas Priest (Rolling Stone’i kriitikud on läbi aastate neile üksi­kuid tärne jaotanud ­kamaluga) on küll jätnud oma loomega kustumatu jälje muusikasse, ent neid pole justkui kunagi upitatud või seatud samale püünele Black ­Sabbathi, Motörheadi või kasvõi Iron Maideniga.