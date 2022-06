Klubis Hall toimub Maris Pihlapi uue albumi esitluskontsert

Eelmisel aastal debüütalbumi «What Have You Become?» avaldanud ning Eesti Muusikaauhindadel selle tunnustuseks Aasta debüütalbumi nominatsiooni pälvinud Maris Pihlap andis mai lõpus välja oma teise albumi «The Search for Life Within». Maris Pihlap esitleb albumit kontserdiga 8. juunil Tallinnas klubis Hall.