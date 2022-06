Neil Gaimani kuulus koomiksitegelane saab Netflixi sarja

«The Sandmani» võimalikust ekraniseeringust on seejuures räägitud aastakümneid. 2013. aastal lootsid koomiksisarja kinoekraanidele tuua stsenarist David S. Goyer koos autori Gaimani ning näitleja Joseph Gordon-Levittiga, kes plaanis filmis ka peaosa mängida. Kui Gordon-Levitt projektist taganes, jäi see mõneks ajaks seisma, kuni Netflix haaras kinni võimalusest luua kümneosaline «The Sandmani» sari. Sarja peategelast Morpheust kehastab Tom Sturridge.

1989. aastal alanud koomiksisari, milles esoteeriliste huvidega Gaiman kujundas ulatusliku süngetoonilise maailma, sai ruttu populaarseks. 1995. aastani jooksnud esialgne «The Sandmani» koomiksisari koosneb 75st numbrist, mis on koondanud suurt müügiedu leidnud raamatutesse. «The Sandman» kuulub väheste koomiksiromaanide hulka, millel õnnestunud pürgida New York Timesi bestsellerite edetabelisse. Ühtlasi on selle põhjal toodetud hinnatud heliraamat, kus peategelase häält loeb James McAvoy.