Tihe festivalisuvi lehvitab suvelõhna, mida head on oodata?

Üle kahe aasta saab Eesti (tegelikult kogu Euroopa) lubada erakordselt tihedat festivalisuve. Suur hulk festivale ja kontserte, mis viimasel paaril aastal ära on jäänud või piirdunud vaid kohaliku paremikuga, toimub taas ja toimub ka väliskülaliste osavõtul. Siin on valik Eestis ja Eesti lähedal toimuvatest suurematest kontsertidest ja festivalidest. Kuna suvi on pikk ja sündmusi palju, viskab see loetelu esialgu pilgu vaid juunile ja juulile.