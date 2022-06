Armastatud Ukraina ansambel DakhaBrakha annab Eestis kontserdi

Kiievist pärit maailmamuusika kvartetile ainuomane helimaastik keskendub kõlale ja hingele ning on inspireeritud Ukrainas valitsevast etnilisest mitmekesisusest. DakhaBrakha (ДахаБраха), mis tähendab vanas ukraina keeles «anna/võta», on samaaegselt uuenduslik ja ehe.

DakhaBrakha loomingus leiab mõjutusi nii India, Aafrika kui Austraalia pärimusmuusikast. Kvarteti jõuline hääl ja suur hääleulatus loovad helimaastiku, mis ei hooli riigipiiridest, kuid mille juured on kindlalt Ukraina kultuuris. Nende muusika, mis ühendab Ukraina folkloori ja teatri, on intiimne ja mässumeelne. Oma loomingus kuulutavad nad kultuurilise ja kunstilise vabanemise sõnumit.

«Mul on väga hea meel, et sellised artistid nagu Dakha Brakha ja Lalala Napoli jõuavad Eestisse! Koroonajal kõige valusamalt pihta saanud meelelahutusaldkonda kuuluv muuusikasektor on taastumas ning bändid hakkavad jälle tuuritama. Esimesed pääsukesed on eriti märgilised ning olen kindel, et publik võtab nad soojalt vastu,» sõnas Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Tarmo Noormaa.