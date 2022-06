Viiulivirtuoos Kolja Blacher naaseb solisti ja dirigendina Tallinna Kammerorkestri ette

Viini klassikud nagu Beethoven ning kaasaegne muusika on talle eriti meelepärased, ja nii tõotab Kolja Blacheri taaskohtumine Tallinna Kammerorkestriga kujuneda järjekordseks suureks muusikaelamuseks. Kontserdikavas on maailmaklassika – Prokofjevi Viiulikontsert nr 2 g-moll ja särav Beethoveni Sümfoonia nr 6 «Pastoraalne».

Kolja Blacher on tähelepanuväärse karjääriga viiulivirtuoos. Ta on õppinud New Yorgi mainekas Juilliardi muusikakoolis Dorothy DeLay ja Salzburgis Sándor Véghi juhendamisel. Ta oli Berliini Filharmoonikute kontsertmeister aastatel 1993–1999 ning teinud koostööd paljude nimekate orkestritega, teiste hulgas Müncheni Filharmoonikute, NDR Sümfooniaorkestri, Leipzigi Gewandhaus-orkestri, Orchestra di Santa Cecilia ja Baltimore’i Sümfooniaorkestriga.

Blacher astub kontserdil üles korraga nii solisti kui ka dirigendi rollis. Viimased viis aastat on solisti rolli ümbermõtestamine saanud Blacheri kunstilises tegevuses uueks fookusteemaks; kontserti juhtides – nii solistina kui ka kontsertmeistri toolil istudes, on ta teinud regulaarselt koostööd kollektiividega nagu Melbourne’i Sümfooniaorkester, Orchestra Sinfonica di Milano, Taiwani Filharmooniaorkester, Stuttgarti Kammerorkester, Luzerni Keelpillifestivali Orkester, Jeruusalemma Sümfooniaorkester, Camerata Bern ja Berliini Koomilise Ooperi Orkester. Uue esinemise formaadi järgi tuntakse huvi järjest enam, see on viinud teda kontserte andma üha uutesse kohtadesse üle maailma – St Antoniost Kuala Lumpurisse ja Kuala Lumpurist Pariisi.