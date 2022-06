Tallinna techno-klubis HALL avatakse reedel performance'iga Shibari-teemaline näitus

Olavi Sõna on elukutseline aktifotograaf, kes teinud ligi 500 aktifotosessiooni. Olles spetsialiseerunud fotograafias ainult aktile, püüab ta alati välja tuua huvitavad ja erinevaid keha vorme. Shibari on Olavi kõige värskem kirg ning selle kire väljendust saab näha sellel näitustel. Kristi Leppik on vabakutseline kunstnik, kes teinud üle 60 erineva projekti ja lavakujunduse. Oma loomingus otsib muu hulgas naiseks olemise kvintessenssi, püüdes seda edasi anda läbi kehalise kogemuse. See näitus saab olema selle teekonna jätkuks.

See näitus ei jutusta lugu, see näitus on ise lugu. Lugu armastusest – sidumise, seotud olemise vastu. Shibari – väljakasvanud sõjapidamise kunstist esitleb täna kaunilt ja jõuliselt vajadust kasvõi hetkekski kontroll käest anda ja alistuda – hetkele, elule, haprusele, ilule, kordumatusele. Alistumine ei ole allaandmine, see on usaldamine – iseenda, partneri, hetke ja elu usaldamine – läbi selle uue jõu ja võimaluste leidmine. Millal sa viimati lasid kõigel minna ja loovutasid kontrolli? See näitus piilub hetkedesse, mil see on võimalik.