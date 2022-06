Lahkus kunstnik Aime Jürjo

Medalikunstnikuna on Aime Jürjo pärand arvukas, ta on teostanud lüürilise alatooniga mälestusmedaleid erinevates tehnikates, kauneim neist Matsalu looduskaitsealale pühendatud pronksmedal. Aime Jürjo on loonud ka virtuooslikke joonistusi, akvarelle ning pastellmaale ning on graafilise loominguga esinenud mitmetel näitustel. Siin tahaks talle mõeldes meenutada kahte isiknäitust Vabaduse galeriis. 2013. aastal pühendas ta näituse «Pühendus» oma parimas loomeeas lahkunud pojale, säravale ajaloolasele Indrek Jürjole. 2019. aastal avati samas tema näitus «Minu sada aastat», mis oli pühendatud nii Eesti Vabariigi 100. juubelile kui oma isale, kes oli Soomes põllumajandust õppinud ja esimeses vabariigis kohusetundlikult ametikohuseid täitis.