KINDEL LAKS ⟩ Öösel üleval olemisest, hommikustest tänavatest ja lamba nägu jänestest

Hakka ise maalima

Kunst teeb hinge avaramaks ja keerab loovuse kraanid lahti. See on niivõrd mõnus tegevus, et minu arvates on lausa kuritegelik seda väärt teraapiat vaid kitsale professionaalide tsunftile reserveerida. Värvide kaudu suudab igaüks end väljendada, see vajab vaid vabadust ja julget pealehakkamist. Unusta ära kõik need «sa ei oska joonistada»-jutud ja lajata neile kontrastiga! Kelle asi see peaks olema, kui sinu loodud jänes meenutab hoopis lammast? See pole üldse oluline, kas pilt midagi kujutab või mitte – looja hing on seal alati sees.