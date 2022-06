Monumendid, trendid, mendid: mida teeb skulptuur avalikus ruumis?

Mida päevakajalisemad on monumentaalteoste teemad, seda kindlam on, et ühel päeval see enam möödujat ei kõneta. Kas suhtuda neisse kui haljastuselementi – «kasvades» kompositsioonist välja, eemaldad ja paigaldad uue – või nagu puutumatusse ja ­pühasse avaliku ruumi nabasse, ­mille ümber kõik keerleb, või ­oodata veel 25 aastat, kuni teemad ja stiil on taas ühiskonnas olulised ja väärtustatud? Kas meie n-ö monumentaalse tellimuskunsti kõnetusvõime kadu on ajas ajutine või lõplik?