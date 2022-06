AK ⟩ Epikuurlase Eduard Tinni memuaarid

Suure lootusega võtsin kätte Eduard Tinni mälestused «Minu kumite», sest tunnen inimest isiklikult ning tean, et bürokraadi loomusest on ta kaugel, ta on otseütleja, mitte tšinovniku kombel keerutaja. Ammustel 1970. aastatel olime me kolleegid kultuurilehes Sirp ja Vasar, tema (pea)toimetaja, mina lihtajakirjanik, enne seda oli Tinn töötanud keskkomitees teatrite järelevalvajana ning perestroika ajal oli olnud koguni valitud, see on põhikirjalise keskkomitee liige. Aga kes siis põhikirjast lugu pidas? Kommunistid igatahes mitte.

Sirbi ja Vasara peatoimetajana jätkas Tinn meie õnneks oma eelkäija Erni Lõbu rajatud liberaalset liini, mille eest nad mõlemad pälvisid intelligentsi tänu. Mina olen tundnud Tinniga mingil määral koguni hingesugulust, me mõlemad oleme mõneti boheemlikud ja pealiskaudsed, oleme arvanud, et Eesti-maailm pole ainus maailm, millest tasub lugu pidada. Ka tema raamatus annab boheemlus tunda – struktuur on hüplev ning näeme nimesid, nimesid, nimesid. Kust on need pärit? Kas tõesti mälust? Päevikust? Ajalehtedest? Nimede rohkus on teose muutnud ülevaateliseks, mille all on kannatanud konkreetsus.