AK ⟩ Ääremaal suudavad elada vaid väga rikkad ja väga vaesed?

Tänavu ilmunud «Kaugel külas» on tema seitsmes romaan. Selle tiitellehe vasakul küljel on suhteliselt harjumatus kohas ning suhteliselt harjumatul moel toodud ära teose kolmelauseline annotatsioon, mille keskmine lause kuulutab: «Tallinnast pärit literaat satub mitte just omal soovil Lõuna-Eestisse oma põlve uueks looma.» (Need, kelle uudishimu hakkas kipitama kahe ülejäänud lause küsimuses, peavad ostma raamatu või lugema lõpuni käesoleva arvustuse.)