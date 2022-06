Placebo Läti kontserti soojendab Eesti kollektiiv Sibyl Vane

Tänavu kevadel, peale üheksa aastat kestnud pausi stuudioalbumi «Never Let Me Go» avaldanud Placebo on oma veerandsada aastat kestnud karjääri jooksul müünud üle 13 miljoni albumi. Bändil on aastate jooksul olnud mitmeid hitte, millest tuntuimad on «Every You Every Me», «Pure Morning», «Running Up That Hill», «The Bitter End» ja «Special Needs». Viimast albumit on rahvusvahelised muusikakriitikud pidanud üheks bändi tugevaimaks.