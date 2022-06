NÄDALA PLAAT ⟩ Kadunud aegu otsimas

See on selline vahekohtade muusika, see peaks täitma õhku, looma atmosfääri, andma endast märku vaid hetketi, mitte trügima esile, aga mitte ka ära kaduma. Vist ka kulgema. Nii nagu kulgeb üks omaaegne teledokumentaalkaader. Ilmselt peaks siit kusagilt tõusma ka küsimus igavusest, sellest olemise ühest põhilisest taustsüsteemist, mille üle on aru pidanud nii mõnigi filosoof.