AJA AUK ⟩ Kuidas Jean-Pierre Melville Bondi ei lavastanud

Üks põhjus on, et tal on täna sünnipäev, ta saab 64. Teine põhjus on, et Aja Auk hakkab otsi kokku tõmbama ja kui teha väike revisjon, kellest on jäänud kirjutamata, ronib Barry Adamson ühena esimestest kivi alt välja. Ta tahab ka, et tast kirjutatakse. Või kas ta tahab. Ta ei tundu eriti needy tüüp. Intervjuusid pole temaga eriti palju tehtud, vähemalt internet ei näita. Võimalik, et ta on rohkem keegi, kes tahab, et muusika ta eest räägib. Ja see räägib. Räägib moonduvate nägudega ja filmilikus keeles. Tihtipeale väljapeetult, aga mõista andes, et siin ei öelda ära veel kõike.