KULTUURIS KUUM ⟩ Queeniga tuuril käinud fotograaf jäädvustas Freddie Mercury viimase kontserdi

1986. aastal avanes Svenssonil harukordne võimalus ööbida Queeniga samades hotellides, ajada Brian Mayga juttu poliitikast ning loomulikult püüda hiilgavatele fotodele Freddie Mercury. Mitukümmend aastat hiljem otsustas Svensson oma parimad fotod avalikkuse ette tuua. «Queen – viimane tuur» on tema esimene näitus väljaspool kodumaad Rootsit.

Kedagi ei üllata Torleif Svenssoni edulugu rohkem kui Torleif Svenssonit ennast. Tema teekonnal Queenini mängivad rolli vedamine, varguse ohvriks langemine ning luiskamine. Veel 1980ndate alguses ei osanud rootslasest fotograaf arvatagi, et 1986. aastal soovib legendaarne rokkbänd just teda pildistama Queeni esinemisi üle Euroopa. Ainult kaks aastat varem hakkas muusikahuviline fotograaf kontsertidel klõpsutama oma lõbuks, mistõttu tundub talle endalegi uskumatu, et tema eksperimentaalsed pildid hiljem Queeni kitarristile Brian Mayle silma jäid.