Indie-muusik José Gonzáles: Mul on anne luua ühe päevaga, aga nii ei meeldi mulle

José Gonzáles tõdeb, et praegune muusika on rohkem kooskõlas sellega, kes ta inimesena on.

Täna õhtul esineb Alexela Kontserdimajas Rootsi indie-folk muusik José Gonzáles, kelle omapärase helikeelega minimalistlik kitarrimuusika on võitnud paljude südamed. Gonzáles, kelle jaoks ei ole see kaugeltki esimene kontsert Eestis, tõdeb vahetult enne kontserti Postimehele antud intervjuus, et muusika loomine on ajaga keerulisemaks läinud, sest ühel hetkel ei ole muusika enam prioriteet number üks.