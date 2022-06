Marcel Johannes Kits teel absoluutsesse tippu

Nüüd aga on tõusuteel klassikalised instrumentalistid. 4. juunil kuulutati välja Brüsseli kuninganna Elisabethi konkursi võitjad, seal pälvis III koha Eesti erakordne anne, tšellist Marcel Johannes Kits. Brüsseli konkurss on klassikakonkursside absoluutne tipp, seal saadud preemia on samaväärne sportlase olümpiamedaliga. Kuid kas on piisavalt teadvustatud, mida see saavutus tähendab? Eriti veel kõrvuti samal ajal välja tulnud jalgpalliuudisega: «Imeline Messi lõi Eesti koondisele viis väravat.» Loomulikult on väikesel maal spordis tippu tõusta üliraske, kuid täpselt sama raske on see suures muusikamaailmas.