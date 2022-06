«Nagu karaoke!» Sex Pistolsi laulja John Lydon sõimas punkbändist rääkivat seriaali

Mai lõpus voogedastusplatvormidele Hulu ja Disney+ ilmunud «Pistolis» kehastab Johnny Rottenit näitleja Anson Boon. Sid Viciousina astub üles Louis Partridge, Steve Jonesina Toby Wallace, Paul Cookina Jacob Slater ning Glen Matlockina Christian Lees. Ühtlasi kuulub näitlejaskonda tuntud Maisie Williams. Sarja aluseks on kitarrist Steve Jonesi memuaar «Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol».

Kuueosalise minisarja lavastajaks on kriitikute seas armastatud Danny Boyle, keda tuntakse filmide «Trainspotting» ja «127 tundi» järgi. Sellele vaatamata on John Lydon püüdnud sarja valmimist igal võimalusel takistada ning pildunud selle suunas karme sõnu. Lydon ei olnud päri sarja tegemisega ning ütles 2021. aastal, et see on kõige «lugupidamatum pask», mida ta on enda karjääri jooksul pidanud taluma.