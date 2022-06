Stockholmi Eesti Maja annab Eesti Kunstimuuseumile üle neli märgilist kunstiteost

«Stockholmi Eesti Maja otsustas 2022. aasta alguses võtta oma kunstikogu fookusesse väliseesti kunsti. Sellega seoses kavandasime mõne teose müüki ning valisime koostööks Vernissage galerii, mis korraldas mais Tallinnas kevadoksjoni. Oksjoni eel otsisime Vernissage galerii palvel oma arhiivist kunstiteostega seonduvat täiendavat materjali. Selle käigus tuli päevavalgele kinkeleping aastast 1990, millega nelja oksjonile pandud teose eelmine omanik Lisette Steinman need Stockholmi Eesti Majale kinkis, andes ka juhise need edasi kinkida Eesti kunstimuuseumile, kui Stockholmi Eesti Maja leiab, et see on asjakohane,» selgitas Stockholmi Eesti Maja tegevjuht Taave Sööt Vahermägi.

Johannes Greenbergi õlimaal «Naine maskiga» Foto: Eesti Kunstimuuseum

«Palusime kunstigaleriil nende teoste müük vaid kaks päeva enne oksjoni peatada, et maalid jõuaksid proua Lisette Steinmani soovi järgides Eesti Kunstimuuseumi kogusse. Stockholmi Eesti Maja tänab keerulisse olukorda sattunud Vernissage galeriid äärmiselt mõistva ja professionaalse suhtumise ning kiire tegutsemise eest. Meil on hea meel, et Eesti kunst on jõudnud tagasi koju,» ütles Stockholmi Eesti Maja tegevjuht Taave Sööt Vahermägi.

Johannes Greenbergi õlimaal «Naine sinise buketiga» Foto: Eesti Kunstimuuseum

«Mul on väga hea meel, et kinkeleping tuli avalikuks enne oksjoni ning nende nelja silmapaistva kunstiteose eelmise omaniku soovi on õnnestunud täita ja austada. Vernissage 18-aastase ajaloo jooksul on selline juhtum esmakordne, kus vahetult enne oksjoni ilmnevad enampakkumist välistavad asjaolud. Vernissage galerii kontrollib alati vahendatavate teoste autentsust, päritolu ning õigust kunstiteoste müügiks. Kunstikollektsionääride huvi nende teoste vastu oli märkimisväärne, kuid nende saatuseks oli jõuda Eesti Kunstimuuseumi väärikasse kogusse,» ütles Vernissage galerii juhataja Kristiina Radevall.

Kristjan Raua segatehnikas teos «Kalevi pojad jahil» Foto: Eesti Kunstimuuseum