Õisu mõisa pargis esietendub Ugala suur suvelavastus «Kolm musketäri»

Lavastuse kunstnik on Kristjan Suits (Tallinna Linnateater), kostüümikunstnikud Kristjan Suits ja Sirli Pohlak, koreograaf Rauno Zubko, muusikaline kujundaja Peeter Konovalov, valguskunstnik Sander Aleks Paavo. Lavavõitluse on seadnud Kaire Russ.

Sissepääs Õisu mõisa parki on avatud 1,5h enne etenduse algust. Avatud on teatrikohvik ja müügil on ka valik kohalikku käsitööd. Etendused toimuvad vabas õhus, istekohad on nummerdatud ja pääs tribüünile algab 30 minutit enne etendust. Etendus kestab 3 tundi ja 30 minutit, koos 30-minutilise vaheajaga.