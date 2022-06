Kiwa: Ennast juba tõestanud loojatel peaks sotsiaalsed garantiid elu lõpuni olema

Margit Lõhmus ja Kiwa on mõlemad multitalendid, avaldanud nii raamatuid kui ka loonud kunsti eri meediumites. Margitil on kuni 19. juunini Viljandis Rüki kaasaegse kunsti müügigaleriis näitus «Ei saa läbi +- Armastusetuba», kuhu Kiwa on teinud helikujunduse. Kiwa osaleb skulptorite grupinäitusel «Tuur skulptuur», mis on Telliskivi loomelinnakus huvilistele avatud kuni 17. juulini.